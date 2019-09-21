Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek
1 saat önce
Çin'in uluslararası menkul kıymetler deposu Euroclear Bank ile tahvil piyasasını dışa açma amacıyla yaptığı anlaşmanın küresel fon akışının yönünü değiştirebileceği belirtiliyor.
Çin'in uluslararası menkul kıymetler deposu Euroclear Bank ile tahvil piyasasını dışa açma amacıyla yaptığı anlaşmanın küresel fon akışının yönünü değiştirebileceği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:20
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