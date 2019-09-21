Son Dakika Haberleri: Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek
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Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek

1 saat önce

Çin'in uluslararası menkul kıymetler deposu Euroclear Bank ile tahvil piyasasını dışa açma amacıyla yaptığı anlaşmanın küresel fon akışının yönünü değiştirebileceği belirtiliyor.

Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek, System.String[]

Çin'in uluslararası menkul kıymetler deposu Euroclear Bank ile tahvil piyasasını dışa açma amacıyla yaptığı anlaşmanın küresel fon akışının yönünü değiştirebileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:20 
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