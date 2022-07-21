Çin'in Yunnan Eyaletinde 360 Vahşi Asya Fili Bulunuyor

KUNMİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan eyaletindeki yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, eyaletteki vahşi Asya fillerinin nüfusunun, 2021 yılı itibariyle yaklaşık 360'a ulaştığını belirtti. Rakam, 2018 yılında kaydedilen 293 file göre 60'ın üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yağmur ormanı ekosisteminde önemli bir tür olan Asya filleri, Çin'de birinci sınıf ulusal koruma altında tutuluyor. Filler çoğunlukla Yunnan'da bulunuyor.

Yunnan eyaleti ormancılık ve çayır idaresine göre, Çin'deki bu türün nüfusunun son 30 yılda artan bir grafik çizmesi, Yunnan'ın ekolojik anlamda uygarlık oluşturmasında dikkate değer sonuçlar elde ettiğinin güçlü bir kanıtı ve aynı zamanda Çin'in ekolojik çevresi ve biyolojik çeşitliliğinin sürekli gelişiminin bir göstergesi. İdare yetkilisi Yang Hua, Yunnan'ın insan-fil çatışması sonucu çıkabilecek olayları en aza indirmek amacıyla, fillerin yaşam alanlarını geliştirdiğini ve izleme, erken uyarı ve acil durum müdahale sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli sistemlerin oluşturulmasını güçlendirdiğini belirtti. Eyalette ayrıca, Asya filleri üzerinde araştırma yapması için bu türün korunmasına yönelik bir uzman komitesi kuruldu.