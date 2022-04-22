Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı

22.04.2022 10:04
Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Çinli şirketlerin yurt dışına yaptıkları finansal olmayan doğrudan yatırımlar ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 26,92 milyar dolara ulaştı.

Toptan ve perakende ticaret alanındaki yatırımlar yüzde 36,3, imalat sektörü yatırımları yüzde 13,3'lük artış kaydetti.

"Kuşak ve Yol Girişimi" güzergahındaki ülkelere yatırımlar ise yüzde 19 artışla 5,26 milyar dolara ulaştı.

YORUMLAR
500
Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Mart, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
09:38 Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir
09:20 Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak
09:18 Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı?
09:07 Survivor All Star'da yarışmacılara şok! Takımlar sil baştan oluşturuldu
03:49 Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemek istiyor: Bunu gündemden düşürelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:10:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement