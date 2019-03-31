Son Dakika Haberleri: Çin'in "Yutu-2" Uzay Aracı Görevini Sürdürüyor

Çin'in "Yutu-2" Uzay Aracı Görevini Sürdürüyor

1 saat önce

Çin'in Ay'a göndermiş olduğu uzay aracı Yutu-2, ayın karanlık yüzünde geçirdiği üçüncü gecenin sabahında yeniden aktif olarak bilimsel araştırma görevine devam etti.

Çin'in
Çin'in Ay'a göndermiş olduğu uzay aracı Yutu-2, ayın karanlık yüzünde geçirdiği üçüncü gecenin sabahında yeniden aktif olarak bilimsel araştırma görevine devam etti.

Çin Ulusal Uzay Dairesi'ne göre ay gezgini araç, Cuma günü TSİ 15: 28'de yeniden aktif oldu ve bağlantı oluşturan röle uydusuyla yeniden iletişime geçti. Toplam 135 kilogram ağırlığında ayın uzak tarafında gezen ilk araç ve aya gönderilmiş en hafif araç olan Yutu-2, 13 Mart'tan bu yana üç ay günü boyunca görev yaparken, otomatik uyku moduna geçmeden önce 163 metre yol aldı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, tasarımı sırasında kendisi için biçilen yaşam süresini aşan aracın bilimsel veri toplamaya devam edebilmesi için çalışmalar sürüyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:10 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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