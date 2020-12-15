Çin'in yüz binlerce Uygur Türkü'nü pamuk tarlalarında çalışmaya zorladığı iddia edildi - Son Dakika

Çin'in yüz binlerce Uygur Türkü'nü pamuk tarlalarında çalışmaya zorladığı iddia edildi

15.12.2020 14:05
Çin'in yüz binlerce Uygur Türkü'nü pamuk tarlalarında çalışmaya zorladığı iddia edildi, System.String[]

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yüz binlerce Uygur Türkü ve diğer azınlıkları pamuk tarlalarında çalışmaya zorladığı öne sürüldü.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki yüz binlerce Uygur Türkü ve diğer azınlıkları pamuk tarlalarında çalışmaya zorladığı öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre, Washington'daki Komünizm Kurbanları Anma Vakfı üyesi ve Çin konularındaki çalışmalarıyla bilinen Adrian Zenz, Çin'in Uygur Türkleri ve diğer azınlıkları pamuk tarlalarında zorla çalıştırdığına dair rapor yayımladı.

Zenz, Çin hükümetine ait resmi raporlar ve yerel haberlere dayandırdığı raporunda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yüz binlerce kişinin pamuk tarlalarında zorla çalıştırıldığını öne sürdü.

Belgeleri ortaya çıkaran Zenz, resmi belgeler ve haberlerden elde ettiği sonuçların "tarihsel ölçekte" önem taşıdığını vurguladı.

Zenz, Uygurların tekstil imalatında zorla çalıştırıldığına dair kanıtlara daha önceden ulaştıklarına atıfta bulunarak, yeni belgelerin pamuk toplayıcılığıyla ilgili elde ettikleri ilk kanıtlar olduğunu kaydetti.

Çin'in pamuk üretiminin yüzde 85'ini Sincan'dan elde ettiğine değinen Zenz, yalnızca 2018'de Aksu ve Hotan eyaletlerine 210 bin pamuk toplayıcısının gönderildiğini aktardı.

Zenz, elde ettiği belgelerde işçilere "yasa dışı dini faaliyetlere bilinçli şekilde direnme" eğitimlerinin verildiğine dair ifadelerin yer aldığını ve bunun ise zorla çalıştırma politikaların ağırlıklı olarak Uygurlar başta olmak üzere Müslüman gruplara yönelik olduğunu gösterdiğini belirtti.

Dünyaca ünlü firmalar "zorunlu çalıştırma" nedeniyle pamuk almayı durdurmuştu

İsveç merkezli giyim firması H&M, ekimde, etnik azınlıkların "zorunlu çalıştırılması" nedeniyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk tedarik etmeyeceğini duyurmuştu.

Uluslararası denetim, kontrol, belgelendirme, uygunluk değerlendirmesi, işçi haklarının sağlanması ve çevrenin bilinçli şekilde kullanılması gibi konularda hizmet veren Sumerra, Bureau Veritas SA, TÜV SÜD, RINA SpA ve Dünya Çapında Sorumlu Akredite Üretim (WRAP) şirket ve firmaları da Sincan'dan pamuk tedarik etmeme kararı almıştı.

Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) mart ayında yayımladığı raporda, Çin'in 2017-2019 yıllarında 80 binden fazla Uygur Türkü'nü fabrikalarda çalışmaları için zorla gönderdiği ortaya konulmuştu. ASPI, İsveç şirketi H&M'nin boyalı iplik üreticisi Huafu Fashion firması ile olan ilişkileri nedeniyle zorunlu iş gücü transfer programından yararlananlardan biri olduğuna işaret etmişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Washington, Uygur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in yüz binlerce Uygur Türkü'nü pamuk tarlalarında çalışmaya zorladığı iddia edildi - Son Dakika


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