Çin, İngiltere'nin Hong Konglular için çıkarttığı pasaportları artık tanımayacak - Son Dakika

Çin, İngiltere'nin Hong Konglular için çıkarttığı pasaportları artık tanımayacak

29.01.2021 16:09
Çin, İngiltere'nin Hong Konglular için çıkarttığı pasaportları artık tanımayacak, System.String[]

Çin, İngiltere'nin Hong Konglular için çıkarttığı İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportlarını artık tanımayacağını açıkladı.

Çin, İngiltere'nin Hong Konglular için çıkarttığı İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportlarını artık tanımayacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Çin, 31 Ocak'tan itibaren sözde İngiliz Ulusal Denizaşırı BNO pasaportlarını geçerli seyahat belgesi ve kimlik belgesi olarak tanımayacaktır." ifadesini kullandı.

Zhao, "Hong Kong'un anayurt Çin'e bağlanmasının üzerinden 24 yıl geçmiş olmasına rağmen, Birleşik Krallık, çok sayıda Hong Kongluyu 'ikinci sınıf' İngiliz vatandaşına çevirmeye çalışan BNO politikasını uygulamaya koyarak taahhüdünü açıkça bozdu." şeklinde konuştu.

Pekin yönetiminin açıklaması, İngiltere'nin 31 Ocak'tan itibaren Hong Kong'ta yaşayan BNO pasaportu sahiplerine 12 aylık çalışma izni içeren ve sonunda İngiliz vatandaşlığına başvurabilecekleri uygulamanın yürürlüğe gireceğini açıklamasının ardından geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, "Hong Konglu BNO sahiplerinin ülkemizde yaşaması, çalışması ve yuva kurmalarını sağlayan bu yeni yolu açtığımız için son derece gurur duyuyorum" demişti.

2020 Temmuz'da duyurulmuştu

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Temmuz 2020'de Hong Kongluları kapsayan BNO pasaportlarının 2021'den itibaren fiili uygulamaya gireceğini duyurmuştu.

İngiltere'nin Hong Kong halkıyla güçlü tarihi ilişkisi bulunduğunu belirten Patel, BNO pasaportuyla Hong Kongluların İngiltere'de okumak, çalışmak ve yaşamak için tercih hakları olacağını bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 3 Haziran'da yaptığı bir açıklamada, "Çin, Ulusal Güvenlik Yasası'nı uygularsa göçmenlik yasasını değiştirecek ve Hong Kong'da yaşayan BNO pasaportu sahiplerine, İngiltere'de 12 aylık yenilenebilir çalışma vizesi vereceğiz. Bu da vatandaşlığa geçmeyi kolaylaştıracak." ifadelerini kullanmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak adlandırılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasa, Hong Kong'un özerk yönetim yapısını değiştireceği ve bölgeyi Çin merkezi yönetiminin doğrudan güdümüne sokacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, İngiltere, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, İngiltere'nin Hong Konglular için çıkarttığı pasaportları artık tanımayacak - Son Dakika


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