Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Araç Dışı Faaliyetlere Başladı - Son Dakika
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Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Araç Dışı Faaliyetlere Başladı

17.09.2022 22:15
Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Araç Dışı Faaliyetlere Başladı

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 astronotları Cai Xuzhe ve Chen Dong'un Cumartesi günü uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian'dan araç dışı faaliyetlerde (EVA) bulunmak amacıyla başarıyla çıktığını kaydetti.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 astronotları Cai Xuzhe ve Chen Dong'un Cumartesi günü uzay istasyonu laboratuvar modülü Wentian'dan araç dışı faaliyetlerde (EVA) bulunmak amacıyla başarıyla çıktığını kaydetti.

Cai, 13.35'te (Beijing Saati) Wentian'ın hava kilidi kabininin kapağını açtı. CMSA, saat 15.33 itibarıyla Cai ve Chen'in dışarıda olduğunu duyurdu.

Böylece Shenzhou-14 astronotları ikinci kez araç dışı faaliyet gerçekleştirirken, Cai ilk kez buna katıldı.

İkili, küçük mekanik kolun yardımıyla araç dışı yardım kollarının montajı ve yük devrelerinin genişletilmiş pompa setinin de aralarında olduğu pek çok araç dışı görevi yürütecek. Ayrıca, araç dışı kurtarma kabiliyetini de kontrol edecek.

CMSA'ya göre, EVA'lar sırasında astronot Liu Yang çekirdek modülün içinde kalarak ekip arkadaşlarını destekledi.

Chen Dong ve Liu Yang, 2 Eylül'de Shenzhou-14 ekibinin ilk EVA'sını tamamlayarak Wentian'a dönmüştü.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Araç Dışı Faaliyetlere Başladı - Son Dakika

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