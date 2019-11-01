Son Dakika Haberleri: Çin, internet üzerinden e-sigara satışına son verdi
Son Dakika Güncel Çin, internet üzerinden e-sigara satışına son verdi

Çin, internet üzerinden e-sigara satışına son verdi

7 saat önce

Çin, ölümcül sonuçlar doğuran elektronik sigaranın, internet üzerinden satışını durdurdu.

Çin, internet üzerinden e-sigara satışına son verdi, System.String[]

Çin, ölümcül sonuçlar doğuran elektronik sigaranın, internet üzerinden satışını durdurdu.


Çin, internet üzerinden rahatlıkla pazarlanabilen elektronik sigaraların, satışını durdurdu. En son ABD'de 37 kişinin ölümüne neden olan elektronik sigara internet üzerinden rahatlıkla satın alınabiliyor. Buna son vermek isteyen Çin, elektronik sigaraların internet üzerinden satışına son verdi. Elektronik sigaraların, internet üzerinden ve her türlü mobil aplikasyonlardaki satışı durduruldu. Elektronik sigara üreten ve satan şirketlere bir an önce e-sigaraları sattıkları internet sitelerini kapatmaları çağrısı yapıldı.


Reşit olmayanların elektronik sigaralardan korunmasına yönelik düzenleyici tedbirler alınarak reşit olmayanlara elektronik sigara satılmaması istendi. 300 milyondan fazla sigara bağımlısı bulunan Çin elektronik sigara satışında dünyanın en büyük pazarına sahip. Çin'de 18 yaşından küçüklere elektronik sigaranın satışı ise geçtiğimiz yıl yasaklanmıştı.


Öte yandan, ABD'de gerçekleşen ölümlerin ardından elektronik sigaranın yasaklanması için adım atacağını açıklamıştı. Elektronik sigara kullanımının yasak olduğu ülkeler arasında ise Türkiye, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Hong Kong, Hindistan, Tayland yer alıyor. - PEKİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
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