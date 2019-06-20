Son Dakika Haberleri: Çin: Interpol eski başkanı rüşvet aldığını kabul etti
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Çin: Interpol eski başkanı rüşvet aldığını kabul etti

1 saat önce

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Meng Hongwei'nin rüşvet suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul ettiği iddia edildi

Çin: Interpol eski başkanı rüşvet aldığını kabul etti, System.String[]
Çin devlet televizyonu Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Meng Hongwei'nin rüşvet suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul ettiğini ileri sürdü.

Görevi başındayken 25 Eylül 2018'de ülkesi Çin'e giden ve burada tutuklanan Meng, savcılar tarafından 14.5 milyon yuan (2,1 milyon dolar) rüşvet almakla suçlanıyordu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:53 
Polis, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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