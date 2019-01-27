Son Dakika Haberleri: Çin Irak'ta Yatırım Yapmak İstiyor

Çin Irak'ta Yatırım Yapmak İstiyor

13 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Chen Viching, ülkesinin Kerkük kentinin kalkınması ve altyapısının yeniden inşa edilmesine katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Çin Irak'ta Yatırım Yapmak İstiyor, System.String[]
Irak'ın Kerkük kentini ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi Chen Viching, ülkesinin Kerkük kentinin kalkınması ve altyapısının yeniden inşa edilmesine katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Viching, Kerkük Valisi Rakan Said ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Irak ve Kerkük'ün kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Irak geneli ve Kerkük'te kalkınacak çok sayıda alan olduğunu belirten Viching, özellikle petrol, taşımacılık, ulaşım, telekomünikasyon, tarım ve sanayi alanlarında yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Büyükelçilik olarak yatırım ve ticaret alanında Irak ile Çin arasında köprü olmak istediklerini dile getiren Viching, her iki ülke iş adamlarına önem vererek ortak yatırımlar yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çin'in, Kerkük'ün kalkınmasına katkıda bulunmasından mutluluk duyduklarını aktaran Vali Said ise Çin Halk Cumhuriyeti'nden altyapı ve enerji alanında gelecek desteği beklediklerini kaydetti.

Özellikle elektrik hizmeti alanında Kerkük'ün sıkıntı yaşadığını anlatan Said, Çin'in enerji ve elektrik alanında Irak ve Kerkük'te yatırım yapmasını istediklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:27 Kaynak: AA

Kerkük, Çin Halk Cumhuriyeti, Irak, Güncel
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