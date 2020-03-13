Çin İran'a 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin İran'a 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

Çin İran'a 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesi gönderdi

7 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için Çin'den 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Çin İran'a 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesi gönderdi, System.String[]

İran Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için Çin'den 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için dost ülkeler tarafından İran'a yardımlar gönderildiğini ifade etti.

Bu kapsamda Çin'den tonlarca tıbbi yardım malzemesinin İran'a ait Mahan Hava Yolları tarafından ülkeye getirildiğini belirten Musevi, "Çin halkının cömert yardımları devam ediyor. Şu anda 32 ton yardım malzemesi daha İran'a getirilmek üzere hazırlandı." dedi.

Musevi, şu ana kadar Çin'den 2 milyon 400 bin koruyucu maske, 230 bin Kovid-19 teşhis kiti, 130 bin koruyucu elbise, 120 solunum cihazı ve 50 koli antiviral ilaç gibi birçok tıbbi yardım malzemesinin 8 uçakla İran'a getirildiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini dün Twitter hesabından "ACİL" başlığıyla paylaşarak tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

Zarif, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlarına hitaben yazdığı mektupta Kovid-19'la mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istemişti.

Can kaybı 514'e yükseldi

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 11 bini aşarken can kaybı 514'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 529 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

İran, ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle sağlık malzemelerinin temininde sorun yaşıyor

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 28 Şubat'ta Kovid-19'la mücadele eden İran'a yardım teklifinde bulunmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Mart'taki kabine toplantısında, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim.' diyor. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın." ifadelerini kullanmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu DSÖ: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi

Son Dakika Haberleri
23:26 Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
23:22 Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok
23:20 Koronavirüs testi pozitif çıkan Avustralya İçişleri Bakanı'nın geçen hafta Ivanka Trump'la görüştüğü ortaya çıktı
23:20 Trump, Kovid-19 nedeniyle "ulusal acil durum" ilan etti
23:18 Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:36:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin İran'a 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]