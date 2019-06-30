Son Dakika Haberleri: "Çin İran'a araç yedek parça satmakta geride duruyor"
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"Çin İran'a araç yedek parça satmakta geride duruyor"

14 dakika önce

İran Meclisi Sanayi ve Maden Komisyonu Üyesi Veli Meleki, Çin'in ABD yaptırımlarından sonra İran'a otomobil yedek parça satışından geri durduğunu ve montaja hazır parçalar halindeki (CKD) ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığını söyledi.

İran Meclisi Sanayi ve Maden Komisyonu Üyesi Veli Meleki, Çin'in ABD yaptırımlarından sonra İran'a otomobil yedek parça satışından geri durduğunu ve montaja hazır parçalar halindeki (CKD) ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığını söyledi.
Tasnim Haber Ajansına göre Meleki, otomobil piyasasında beliren yedek parça sıkıntıyla ilgili, "Çin, her ne kadar ABD'nin ticari rakibi olsa da ekonomik ilişkilerinin kopması endişesiyle İran'a yedek parça satmaktan geri duruyor." dedi.
İran'da üretilen bazı otomobillerin yedek parçalarının yüzde 80'inin yurt dışından ithal edildiğini belirten Meleki, bundan dolayı yerli üretime karşı çıkanları eleştirdi.
Meleki, "İran'a yaptırımların uygulanmasından sonra ithal otomobillerin CKD ürünlerinin tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor." diye konuştu.
Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle son 10 yılda İran otomotiv sektörüne Çin'in hakim olduğu belirtiliyor. İran'da Çin yapımı Cheryco, MVM, Jacj ve Lifan gibi markalar yaygın kullanılan araçlar arasında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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