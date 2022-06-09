Çin: İran'a Baskı Yapmak Nükleer Sorunu Çözmeye Yardımcı Olmuyor - Son Dakika
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Çin: İran'a Baskı Yapmak Nükleer Sorunu Çözmeye Yardımcı Olmuyor

09.06.2022 13:13
Çin: İran'a Baskı Yapmak Nükleer Sorunu Çözmeye Yardımcı Olmuyor

VİYANA, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Wang Chang Çarşamba günü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında çıkan Tahran'ı kınama kararının ardından İran'a baskı yapmanın İran nükleer sorununu çözmeye...

VİYANA, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Wang Chang Çarşamba günü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında çıkan Tahran'ı kınama kararının ardından İran'a baskı yapmanın İran nükleer sorununu çözmeye yardımcı olmayacağı açıklamasında bulundu. Wang, günün erken saatlerinde yapılan UAEA Yönetim Kurulu toplantısında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından önerilen ve İran'ı nükleer güvenlik sorunları nedeniyle kınayan bir karar alınmasına Çin'in karşı oy kullandığını söyledi.

Wang, baskı kampanyasının sorunları çözmeye yardımcı olmayacağını aksine gerilimi artıracağını ve sorunu tırmandıracağını bu nedenle Çin'in ilgili ülkelerin böyle bir kararla İran'a baskı yapmasına karşı olduğunu belirtti. Wang, UAEA Yönetim Kurulu toplantısından çıkan böyle bir çatışmacı hamlenin yalnızca İran-UAEA işbirliğini tehlikeye atacağını, nihai ve kritik aşamada olan 2015 İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırma müzakerelerini baltalayacağını ifade etti. Viyana'da yapılan ve resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olan İran nükleer anlaşmasını restore etme amaçlı müzakereler son aylarda sekteye uğramış durumda. Çin temsilcisi, Çin'in güvenlik önlemleri konusundaki anlaşmazlıkların diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesi için UAEA ve İran'ı desteklediğini söyledi. Wang, "Şimdi acil görev, İran nükleer müzakerelerini sonuçlandırmak ve JCPOA'yı en yakın tarihte rayına oturtmak" dedi. Çin temsilcisi "İran'ın tüm güvenlik sorunlarının o zamana kadar çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu. Wang, mevcut İran nükleer krizini başlatan ABD'nin mümkün olan en kısa sürede siyasi kararlar alması ve İran'ın nükleer müzakerelerde erken bir anlaşma için zorlandığı şeklindeki meşru endişelerine aktif olarak yanıt vermesi gerektiğini kaydetti. Wang, "İlgili tüm taraflar diplomatik çabalar için gerekli koşulları ve sağlıklı ortamı yaratmalı" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin: İran'a Baskı Yapmak Nükleer Sorunu Çözmeye Yardımcı Olmuyor - Son Dakika

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