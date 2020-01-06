Çin, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını azaltmaya zorlandığını değerlendiriyor - Son Dakika
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Çin, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını azaltmaya zorlandığını değerlendiriyor

6 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına bağlılığını azaltmaya "zorlandığına" inandıklarını bildirdi.

Çin, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını azaltmaya zorlandığını değerlendiriyor, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına bağlılığını azaltmaya "zorlandığına" inandıklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, düzenlediği basın toplantısında, "ABD'nin son günlerdeki askeri maceraları, uluslararası ilişkileri yöneten temel kuralları ihlal ediyor." dedi.

Geng, Pekin yönetiminin, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına bağlılığını azaltmaya "zorlandığına" inandığını belirtti.

Askeri yöntemlerle çıkış olmadığını ve aşırı baskının işe yaramayacağını vurgulayan Geng, "Güç politikası tutulmuyor ve sürdürülebilir değil." ifadesini kullandı.

Geng, İran'ın anlaşma çerçevesinde itidalli davrandığını ve yükümlülüklerini ihlal etmediğini söyledi.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya arasında 2015'te Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma imzalanmış ancak ABD bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti.

Bu anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Tahran yönetimi de taraf ülkelerin nükleer anlaşmada verdikleri sözleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle zenginleştirilmiş uranyum seviyesi ve ağır su stokunu artırma gibi anlaşmadaki taahhütlerini azaltan adımlar atmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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