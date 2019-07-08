Son Dakika Haberleri: Çin: İran krizinin sebebi ABD'nin zorbalığı
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Çin: İran krizinin sebebi ABD'nin zorbalığı

43 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın 'İran Nükleer Anlaşaması' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltmasının sebebinin, ABD'nin 'zorbaca' davranışları olduğu belirtildi.

Çin: İran krizinin sebebi ABD'nin zorbalığı, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın 'İran Nükleer Anlaşaması' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltmasının sebebinin, ABD'nin 'zorbaca' davranışları olduğu belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, "Elimizdeki veriler, tek taraflı zorbalığın durumu kötüye giden bir tümör olduğunu gösteriyor. İran nükleer krizinin tek sebebi ABD'nin İran üzerinde uyguladığı baskı"  dedi.


- Çin
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, İran, Dünya
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