Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı - Son Dakika

Çin Savunma Bakanlığı Çin, İran ve Rusya'nın Umman Körfezi'nde ortak deniz tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.



Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin, İran ve Rusya'nın yarın Hint Okyanusu ve Umman Körfezi'nde ortak deniz tatbikatına başlayacağını söyledi. Çin'in güdümlü füze destroyeri Xining'in tatbikatta yer alacağını ifade eden Wu Qian, tatbikatın pazartesi günü sona ereceğini belirtti. Wu Qian, ortak deniz tatbikatın üç ülkenin donanmaları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.



Umman Körfezi, dünyanın en yoğun petrol nakliye güzergahlarından biri olması dolayısıyla önem taşıyor. - PEKİN