Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı - Son Dakika

Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı

6 saat önce

Çin Savunma Bakanlığı Çin, İran ve Rusya'nın Umman Körfezi'nde ortak deniz tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.

Çin, İran ve Rusya'dan ortak deniz tatbikatı, System.String[]

Çin Savunma Bakanlığı Çin, İran ve Rusya'nın Umman Körfezi'nde ortak deniz tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.


Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin, İran ve Rusya'nın yarın Hint Okyanusu ve Umman Körfezi'nde ortak deniz tatbikatına başlayacağını söyledi. Çin'in güdümlü füze destroyeri Xining'in tatbikatta yer alacağını ifade eden Wu Qian, tatbikatın pazartesi günü sona ereceğini belirtti. Wu Qian, ortak deniz tatbikatın üç ülkenin donanmaları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.


Umman Körfezi, dünyanın en yoğun petrol nakliye güzergahlarından biri olması dolayısıyla önem taşıyor. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:02 Kaynak: İHA
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