Çin, İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı yapacak - Son Dakika
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Çin, İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı yapacak

6 saat önce

Çin Savunma Bakanlığı, Çin, İran ve Rusya'nın Umman Körfezi bölgesinde ortak deniz tatbikatı yapacağını açıkladı.

Çin, İran ve Rusya ortak deniz tatbikatı yapacak, System.String[]

Çin Savunma Bakanlığı, Çin, İran ve Rusya'nın Umman Körfezi bölgesinde ortak deniz tatbikatı yapacağını açıkladı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin, Rusya ve İran'ın 27-30 Aralık'ta Umman Körfezi'nin olduğu bölgede ortak tatbikat düzenleyeceğini bildirdi.

Tatbikata, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın güdümlü Şining füze destroyeriyle katılacağını söyleyen Vu, tatbikatın üç ülkenin donanmaları arasında iş birliğini derinleştirme, dünya deniz güvenliği ve barışını ortaklaşa koruma konusunda iyi niyet ve kabiliyet gösterimini hedeflediğini ifade etti.

Aden ve Basra körfezlerini birbirine bağlayan Umman Körfezi, önemli bir petrol ve doğal gaz nakliye güzergahı olarak kullanılıyor. Bölge zaman zaman gerilimlerle gündeme geliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:46 Kaynak: AA
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