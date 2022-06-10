Çin İş Topluluğu, Kenya'daki Gecekondu Okuluna Malzeme Bağışladı - Son Dakika
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Çin İş Topluluğu, Kenya'daki Gecekondu Okuluna Malzeme Bağışladı

10.06.2022 18:15
Çin İş Topluluğu, Kenya'daki Gecekondu Okuluna Malzeme Bağışladı

Kenya-Çin Ekonomi ve Ticaret Derneği (KCETA) Perşembe günü Kenya'nın başkenti Nairobi'nin büyüyen Mathare gecekondu bölgesinde bulunan Mcedo Beijing Okulu'na çeşitli malzemeler bağışladı.

NAİROBİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Kenya-Çin Ekonomi ve Ticaret Derneği (KCETA) Perşembe günü Kenya'nın başkenti Nairobi'nin büyüyen Mathare gecekondu bölgesinde bulunan Mcedo Beijing Okulu'na çeşitli malzemeler bağışladı. KCETA Temsilcisi Liu Chenghui, okul malzemesi bağışlarının, Çin topluluğunun Kenya'da eğitimin kalitesini geliştirmeye olan bağlılığını temsil ettiğini söyledi. Bağış kapsamında 87 üst sınıf sandalyesi, 70 sınıf dolabı, 6 masa, 35 okul öncesi sandalye ve 5 sıra verildi.

Kenya'daki Çin Büyükelçiliği'nin Elçi Müsteşarı Zhang Yijun, bağışların Kenya ile Çin arasındaki dostluğun bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Zhang, bağışların dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere çocukların eğitim hakkının desteklenmesi gerektiğinin yeniden bilincine varılmasını sağlayacağını kaydetti. Zhang, "Tüm öğrencilerin iyi öğrenim görüp her gün ilerleme kaydederek hem kendi aile ve toplumlarına hem de Kenya'yla Çin arasındaki dostluğa katkıda bulunmalarını umuyorum" diye ekledi. Mcedo Beijing Okulu Müdürü Benedict Kiage, Çin iş topluğunun bağışlarının tam zamanında geldiğini ve bu bağışların okulun başarı performansını artıracağını vurguladı. Kiage, "İyi bir ortamda öğrenim gören öğrencilerin, gelecekte daha üretken vatandaşlar olması daha olasıdır" diye ekledi. Kiage, düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilerin eğitimine katkıda bulundukları için Çinli girişimcilere takdirlerini sundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İş Topluluğu, Kenya'daki Gecekondu Okuluna Malzeme Bağışladı - Son Dakika

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