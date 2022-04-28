Çin, İşçi Bayramı Tatilinde Yolcu Trafiğinde Belirgin Azalma Görecek - Son Dakika

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Çin, Kovid-19'un yayılmasını kontrol altına almaya yönelik önlemlerle birlikte yaklaşan İşçi Bayramı için yolcu trafiğinde belirgin düşüşler görmeyi bekliyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Zhou Min'in verdiği bilgiye göre, 30 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arasındaki beş günlük tatil boyunca bir önceki seneye göre yüzde 62'lik düşüşle toplam 100 milyon yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Çin Demiryolları'ndan yapılan açıklamada da, ülkede 28 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar yaklaşık 32 milyon demiryolu yolcusunun seyahatinin beklendiği ve bunun da görece düşük bir seviye olduğu kaydedildi.

Şirket, demiryolu yetkililerinin tatil sırasında güvenli seyahat ve istikrarlı ekonomik faaliyetleri garanti altına almak için hem yolcu hem de yük taşımacılığına yönelik destek sunacağını ifade etti. Kovid-19'un Mart'tan bu yana aralıklı olarak yeniden canlanması, bir eyaletten diğerine seyahatlere talebi azalttı. Vatandaşların da tatil boyunca Kovid-19 için yüksek ve orta riskli olarak belirlenen bölgelere seyahat etmemesi gerekiyor.