Çin, İsrail saldırılarında zarar gören Filistinlilere acil insani yardım sağlayacak - Son Dakika

Çin, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören Filistinlilere acil yardım sağlayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Filistinlilere 1 milyon dolar değerinde acil insani yardım ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 1 milyon dolar katkı yapacaklarını açıkladı.

Sözcü Cao, ayrıca Filistin'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı göndereceklerini duyurdu.

Çin Ulusal Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Tien Lin de acil insani yardımın, saldırılarda yaralananların tedavisi ve evsiz kalanlara barınak sağlanması için kullanılacağını belirtti.

Pekin'in yardım kararı, 11 gün süren saldırıların ardından İsrail ile Hamas arasında Mısır ara buluculuğunda ateşkes sağlanmasının ardından geldi.

Sözcü Cao, önceki gün yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı olarak Pekin yönetiminin İsrail-Filistin sorununa öncelik verdiğini belirterek "Çin, Güvenlik Konseyi'nin tek ses olması ve somut adımlar atılması için elinden gelen çabayı göstermiş fakat ABD'nin engellemesi nedeniyle henüz bir uzlaşmaya varılamamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Mısır ve diğer taraflar öncülüğündeki ateşkes çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Cao, "Barışa yönelik ortak çabalar için tüm taraflarla iletişimi ve eş güdümü arttırmaya hazırız. Filistin'e insani ve diğer yardımları sağlamak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.