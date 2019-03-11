Çin İtalya'nın Kuşak Ve Yol İnşasına Katılımından Memnun

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, Kuşak ve Yol projesine katılımın İtalya için bir fırsat ve stratejik seçim olduğunu ifade ederek, Kuşak ve Yol'un bir zorlama olmadığını, diyalog anlamına geldiğini belirtmişti.

Lu Kang, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin ve İtalya arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve son yıllarda iki ülkenin çeşitli alanlardaki somut işbirliğinde zengin kazançlar elde ettiğini hatırlatarak, bunların ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğunu ve ortak çıkara dayalı işbirliğinin iki tarafın stratejik seçimi olduğunu ifade etti.

Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaya konulmasından bu yana geçen 6 yılda uluslararası toplumdan destek aldığını dile getiren Lu Kang, bu işbirliği platformunun, katılımcıların kalkınma taleplerine de uygun olduğuna dikkat çekti.

Lu Kang ayrıca gelişmiş bir ekonomi olarak İtalya'nın Kuşak ve Yol girişimine aktif katılımının, iki ülkenin sanayi ve ticaret çevresine büyük fayda getireceğini söyledi.