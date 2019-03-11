Son Dakika Haberleri: Çin İtalya'nın Kuşak Ve Yol İnşasına Katılımından Memnun

Çin İtalya'nın Kuşak Ve Yol İnşasına Katılımından Memnun

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Lu Kang, İtalya'nın Kuşak ve Yol'un inşasına katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Çin İtalya'nın Kuşak Ve Yol İnşasına Katılımından Memnun, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, Kuşak ve Yol projesine katılımın İtalya için bir fırsat ve stratejik seçim olduğunu ifade ederek, Kuşak ve Yol'un bir zorlama olmadığını, diyalog anlamına geldiğini belirtmişti.

Lu Kang, bugün düzenlenen basın toplantısında, Çin ve İtalya arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve son yıllarda iki ülkenin çeşitli alanlardaki somut işbirliğinde zengin kazançlar elde ettiğini hatırlatarak, bunların ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğunu ve ortak çıkara dayalı işbirliğinin iki tarafın stratejik seçimi olduğunu ifade etti.

Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaya konulmasından bu yana geçen 6 yılda uluslararası toplumdan destek aldığını dile getiren Lu Kang, bu işbirliği platformunun, katılımcıların kalkınma taleplerine de uygun olduğuna dikkat çekti.

Lu Kang ayrıca gelişmiş bir ekonomi olarak İtalya'nın Kuşak ve Yol girişimine aktif katılımının, iki ülkenin sanayi ve ticaret çevresine büyük fayda getireceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:40 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi Benzine 15 Kuruş Zam Geldi

Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:55:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin İtalya'nın Kuşak Ve Yol İnşasına Katılımından Memnun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]