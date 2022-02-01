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Çin, Japon meclisinin Sincan kararını kınadı - Son Dakika

Çin, Japon meclisinin Sincan kararını kınadı

01.02.2022 18:34
Çin, Japon meclisinin Sincan kararını kınadı

Çin, Japonya'da Temsilciler Meclisi'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer yerlerdeki insan hakları ihlallerine ilişkin kaygıları dile getiren kararı kabul etmesine tepki gösterdi.

Çin, Japonya'da Temsilciler Meclisi'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer yerlerdeki insan hakları ihlallerine ilişkin kaygıları dile getiren kararı kabul etmesine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'nın başka ülkelerdeki insan hakları durumuna ilişkin kararlar alıp yorum yapma yetkisine sahip olmadığını savundu.

Kararı kınayan Sözcü Cao, "Japonya Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği bu sözde insan hakları kararı, doğası itibarıyla kötü niyetlidir zira hakikati ve olguları çarpıtarak Çin'in insan hakları tutumunu karalamakta ve iç işlerine müdahale etmekte, uluslararası hukuku ve ülkeler arası ilişkileri düzenleyen temel normları ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Cao, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki işlediği suçlar ve insan hakları alanındaki kötü siciliyle başka ülkelerdeki insan hakları durumuna ilişkin değerlendirme yapabilecek durumda olmadığını vurguladı.

Japonya Temsilciler Meclisi, (Şuugiin) Çin'deki bazı bölgelerde "ciddi insan hakları durumuna" yönelik endişe taşındığını bildiren kararı bugün onaylanmıştı.

Kararda "insan hakları ihlalleri" ifadesinin kullanılmaması ve adı geçen bölgelere yönelik "ciddi insan hakları durumu" denilerek Çin'in doğrudan sorumlu tutulmamasına dikkati çekmişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Tibet ve İç Moğolistan'a atıfta bulunulan kararda durumun uluslararası topluma tehdit olarak algılandığı kaydedilmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, Japonya, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Japon meclisinin Sincan kararını kınadı - Son Dakika


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