Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak - Son Dakika Dünya

Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak

6 saat önce

Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı.

Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak, System.String[]

Çin-Japonya- Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı.


Çin-Japonya-Güney Kore 8'inci Liderler Zirvesi, Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde düzenlendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:09 
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