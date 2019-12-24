Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak

Çin-Japonya- Güney Kore , ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı.

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20 atın katledilmesi olayı ABD'yi sarstı! Polis her yerde sorumlu ya da sorumluları arıyor