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Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak
6 saat önce
Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı.
Çin-Japonya- Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı.
Çin-Japonya-Güney Kore 8'inci Liderler Zirvesi, Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:09
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