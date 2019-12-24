Çin-Japonya-Güney Kore liderlerinden Kore Yarımadası'nda

Çin-Japonya- Güney Kore 8'inci Liderler Zirvesi'nde Kore Yarımadası sorununun diyalog ve diplomasiyle çözülmesine vurgu yapıldı.

Çin'in Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde düzenlenen zirveye, Çin Başbakanı Li Kıçiang, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in katıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Li'nin, Moon ve Abe ile ikili, bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu zirvede, Kuzey Kore ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ile barışçıl çözüm ön plana çıktı.

Görüşmede Li, üç ülkenin bölgesel barış ve istikrarı birlikte koruması gerektiğini belirterek "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasını sağlamak ve üç ülkenin ortak çıkarına uygun barış mekanizmasını kurmak için diyalog teşvik edilmeli. Tarafların makul endişeleri uygun şekilde ele alınmalı, Kore Yarımadası sorunu siyasi olarak çözülmeli, bölgenin uzun vadeli barış ve huzuru sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Tarafların karşılıklı saygı temelinde kazan kazan iş birliği ilkesiyle serbest ticaretin korunması ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) reformunu teşvik etmesi gerektiğini belirten Li, "Üç ülke, bölgesel iş birliğinin koordinasyon ve uyumunu güçlendirmeli, bölgesel iş birliğinde Doğu Asya'ya odaklamalı, Doğu Asya'daki mevcut iş birliği çerçevelerini korumalı ve iyileştirmeli." şeklinde konuştu.

"Güney Kore, yarımadada barış ve istikrarı korumaya hazır"

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da mevcut durumda ticari korumacılığın yükseldiğini ve istikrara zarar veren unsurların arttığı bir arka planda üç tarafın yakın iş birliği yapması, iklim değişikliği, artan yaşlılık ve çevre koruma gibi ortak çıkar alanlarını genişletmesi, fikri mülkiyet haklarının korunmasını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

"Güney Kore, tüm taraflarla Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve yarımadanın barışı ve istikrarını birlikte korumaya hazır." diyen Moon, üç ülkenin geleceğe yönelik iş birliğini pekiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Japonya Başbakanı Abe de üç ülkenin spor, turizm, kültür alanlarında iş birliğini teşvik etmesi gerektiğini belirterek "Mevcut şartlarda Japonya, Çin ve Güney Kore ile serbest ticareti ve çok taraflılığı birlikte korumak için çalışacak." dedi.

"Üç ülke Kore Yarımadası konusunda olumlu rol oynamalı"

Diğer yandan üç lider, zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çin Başbakanı Li, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması çağrısında bulunarak Çin, Japonya ve Güney Kore'nin Asya'nın sürdürülebilir kalkınma için uygun bir atmosferin temin edilebilmesi için bölgesel barış ve istikrar için ortaklaşa çalışması gerektiğini dile getirdi.

Li, " Pekin, Tokyo ve Seul'ün sadece aralarındaki konuları uygun şekilde halletmek için değil, aynı zamanda Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması gibi sıcak konuları halletmek için de yapıcı rol oynaması gerekiyor." diye konuştu.

Li ayrıca serbest ticaret bölgesi kurulması konusunun hızlandırılmasında mutabık kalındığını belirterek Japonya ve Güney Kore'den Çin'e yatırıma gelen girişimcileri memnuniyetle karşıladıklarını ve onlara eşit fırsatlar sunacaklarını kaydetti.

Kuzey Kore ve ABD arasında müzakere ivmesi sürmeli"

Japonya Başbakanı Abe Şinzo da Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konusunun öncelikli olduğunu vurgulayarak Birleşmiş Milletlerin Kuzey Kore'ye yönelik kararlarının tamamen uygulanması gerektiğini ifade etti.

Abe, "Kuzey Kore ve ABD arasındaki müzakerelerin ivmesinin devam etmesi önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da Kore Yarımadası'nda barışın üç ülkenin ortak çıkarı olduğunu kaydederek barışın sürmesi ve bölgenin nükleerden arındırılması için üç ülkenin yakın iletişim ve iş birliği konusunda anlaştığını ifade etti.

Çin, Güney Kore ve Japonya arasında tarihten kalan sorunların yanı sıra bölgesel rekabet önemli yer tutuyor. Çin, ABD'nin müttefiki olarak bölgede hareket eden Güney Kore ve Japonya'yı yanına çekmeye çalışırken, söz konusu üç ülkenin Doğu Çin Denizi'nde ihtilafları bulunuyor.

Öte yandan, Çin ile Japonya arasında Nancing Katliamı tarihi bir vaka olarak yerini alırken, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda seks kölesi olarak kullandığı Çinli ve Güney Koreli kadınlar konusu da bölgede zaman zaman siyasi gerilimi artırıyor.