Çin, Japonya'nın Fukuşima'daki suyu denize boşaltma kararına karşı Japon büyükelçiyi Dışişlerine çağırdı - Son Dakika

Çin, Japonya'nın 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide hasar gören Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu denize boşaltma kararı üzerine Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Tarumi Hideo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vu Cianghao, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Tarumi'ye, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide hükümetinin aldığı bu kararla çevreyi, uluslararası kamu sağlığı ve güvenliğini, ayrıca komşu ülkelerin çıkarlarını dikkate almadığını belirtti.

Vu, Çin'in Fukişima'daki atık suyun denize boşaltılması kararına kesinlikle karşı çıktığını bildirdi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cao Lician, gerekirse Japonya'ya karşı önlem alınacağını kaydetti.

Çin'in yanı sıra Güney Kore ve Tayvan da Fukuşima Daici Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasının denize, gıda güvenliğine ve insan sağlığına zarar vereceğini ifade ederek karara karşı olduklarını duyurmuştu.

Japonya Başbakan Suga, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken işlenmiş atık suyun denize boşaltılacağını açıklamıştı.