Çin, Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Denize Boşaltma Planından Duyduğu Endişeyi Dile Getirdi - Son Dakika
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Çin, Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Denize Boşaltma Planından Duyduğu Endişeyi Dile Getirdi

20.05.2022 01:03
Çin, Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Denize Boşaltma Planından Duyduğu Endişeyi Dile Getirdi

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü yaptığı açıklamada, Japonya'nın Fukuşima Daiichi nükleer santralinden kaynaklanan nükleer atık suları Pasifik Okyanusu'na boşaltma planından duyduğu endişeyi dile getirdi.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü yaptığı açıklamada, Japonya'nın Fukuşima Daiichi nükleer santralinden kaynaklanan nükleer atık suları Pasifik Okyanusu'na boşaltma planından duyduğu endişeyi dile getirdi. Basında çıkan haberlere göre, Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), suyun boşaltılması için yapılan başvuru üzerine inceleme raporunun bir taslağını yayınladı. NRA, planın resmi olarak onaylanıp onaylanmayacağına 30 gün sürecek kamuoyu yoklaması sonrasında karar verecek. Zhao, olağan basın toplantısında, "Çin bu raporlardan endişe duyuyor" dedi.

Sözcü, son dönemde nükleer atık suyunun denize boşaltılması planının ilerlemesi için sık sık çaba gösteren Japon hükümeti ve Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin, boşaltma planına ilişkin onay sürecini hızlandırdığını ve nükleer atık suyu boşaltmak için bir denizaltı tüneli çıkışının inşası ile diğer projelere başladıklarını söyledi. Bu arada Japon tarafı, uluslararası toplumun ve kendi halkının haklı ve makul endişelerine yanıt vermeyi reddediyor. Japonya, şimdiye kadar nükleer atık suyunun okyanusa boşaltılması seçeneğinin meşruluğu, ilgili verilerin güvenilirliği, arıtma sisteminin etkinliği ve çevresel etkilerin belirsizliği ile ilgili konularda kapsamlı ve ikna edici bir açıklama yapamadı. Zhao, "Bu gibi bencilce hareketler kabul edilemez" dedi.

Sözcü, Japon tarafının nükleer atık suyu denize boşaltma amaçlı bir plan için diretmek yerine, komşu ülkeler ve ilgili uluslararası örgütler de dahil olmak üzere paydaşlarla tam olarak istişare etmesi ve atık sudan kurtulmanın uygun bir yolunu bulması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu, Japonya, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Japonya'nın Nükleer Atık Suyu Denize Boşaltma Planından Duyduğu Endişeyi Dile Getirdi - Son Dakika


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