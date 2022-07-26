Çin, Japonya'nın Taiwan Hakkındaki Yanlış İfadelerini Düzeltmesini İstedi - Son Dakika
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Çin, Japonya'nın Taiwan Hakkındaki Yanlış İfadelerini Düzeltmesini İstedi

26.07.2022 15:07
Çin, Japonya'nın Taiwan Hakkındaki Yanlış İfadelerini Düzeltmesini İstedi

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin ana karasından bir sözcü Pazartesi günü, Japonya'nın 2022 resmi savunma belgesinde yer alan Taiwan hakkındaki belli bazı hususlara kesinlikle karşı çıkarak Japonya'dan bu yanlış ifadeleri derhal düzeltmesini istedi.

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin ana karasından bir sözcü Pazartesi günü, Japonya'nın 2022 resmi savunma belgesinde yer alan Taiwan hakkındaki belli bazı hususlara kesinlikle karşı çıkarak Japonya'dan bu yanlış ifadeleri derhal düzeltmesini istedi. Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi sözcüsü Zhu Fenglian, Japonya'nın söz konusu belgede Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini göz ardı ederek Çin ana karasının Taiwan'a yönelik sözde "askeri tehditlerini" agresif bir şekilde öne çıkardığını söyledi. Japonya'nın Taiwan'daki 50 yıllık sömürge yönetimi sırasında iğrenç suçlar işlediğinin ve Taiwan milliyetçilerine ıstırap çektirdiğinin altını çizen Zhu, Japonya'nın kendi geçmiş günahları üzerinde kafa yorması, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgeye riayet etmesi ve Taiwan sorununu ihtiyatlı bir şekilde ele alması gerektiğini söyledi. Zhu Taiwan Demokratik İlerleyiş Partisi yönetimiyle "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçıları da "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteme girişimlerinin başarısız olacağı konusunda uyardı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Japonya'nın Taiwan Hakkındaki Yanlış İfadelerini Düzeltmesini İstedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Japonya'nın Taiwan Hakkındaki Yanlış İfadelerini Düzeltmesini İstedi - Son Dakika
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