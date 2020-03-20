Çin, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanlarından Kovid-19 ile mücadelede iş birliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanlarından Kovid-19 ile mücadelede iş birliği - Son Dakika

Çin, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanlarından Kovid-19 ile mücadelede iş birliği

6 saat önce

Çin, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları video konferans gerçekleştirerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çabalarında iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Çin, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanlarından Kovid-19 ile mücadelede iş birliği, System.String[]

Çin, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları video konferans gerçekleştirerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çabalarında iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Keung-wha, yaptıkları görüşmede Kovid-19 salgınıyla mücadele çabalarında üç ülke arasında iş birliğinin temel alınmasını taahhüt etti.

Üç ülke arasında ayrıca, salgınla mücadelede bilgi paylaşımı için erken bir tarihte sağlık otoriteleri arasında telekonferans görüşmesi yapılması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, üç ülke arasında tıbbi ve acil yardım malzemelerinin sevkıyatını temin etmede iş birliğinin yanı sıra virüse karşı ilaç ve aşı geliştirme konusunda da bilgi paylaşımı önerisinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Motegi'nin mevkidaşlarına, Japonya'nın, "yeni tip koronavirüse karşı insanın zaferinin bir kanıtı olarak", Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesini ümit ettiğini söylediği aktarıldı.

Diğer yandan, Çin Dışişleri Bakanı Vang, üç ülkenin de "büyük badireler karşısında zorlukların üstesinden gelmek için el ele verme konusundaki kararlılığını ve salgınla mücadelede birlikte çalışma konusundaki pozitif istekliliğini" ifade ettiğini belirtti.

Çin'in, bu toplantı aracılığıyla Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki tecrübesini Güney Kore ve Japonya ile paylaşmak istediğini söyleyen Vang, "Kilometrelerce uzakta olsak da aynı gökyüzünün altındayız." dedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 250 bini geçerken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 10 bini aştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:18 Kaynak: AA

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