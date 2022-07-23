Çin, Japonya'ya Askeri Yığınağına Gerekçe Bulmak İçin Güvenlik Tehditlerini Abartmaktan Vazgeçme Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Çin, Japonya'ya Askeri Yığınağına Gerekçe Bulmak İçin Güvenlik Tehditlerini Abartmaktan Vazgeçme Çağrısında Bulundu

23.07.2022 12:01
Çin, Japonya'ya Askeri Yığınağına Gerekçe Bulmak İçin Güvenlik Tehditlerini Abartmaktan Vazgeçme Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cuma günü Japonya'nın 2022 savunma resmi raporunun içeriğine yönelik büyük hoşnutsuzluk ve sert muhalefetini ifade ederek Japonya'yı kendi askeri yığınağını gerekçelendirmek için bölgedeki güvenlik tehditlerini keyfi olarak abartmaktan vazgeçmeye çağırdı.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cuma günü Japonya'nın 2022 savunma resmi raporunun içeriğine yönelik büyük hoşnutsuzluk ve sert muhalefetini ifade ederek Japonya'yı kendi askeri yığınağını gerekçelendirmek için bölgedeki güvenlik tehditlerini keyfi olarak abartmaktan vazgeçmeye çağırdı. Günlük basın bilgilendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, söz konusu resmi raporun, Çin'in savunma politikası, normal savunma gelişimi ve meşru denizcilik faaliyetlerine yönelik temelsiz suçlamalar içerdiğini, sözde "Çin tehdidini" abarttığını ve Çin'in Taiwan sorunu konusundaki içişlerine uygunsuz şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Sözcü, "Çin, bu durumu şiddetle kınamakta ve kesinlikle reddetmektedir" diye konuştu. Wang; Çin'in, barışa dayalı kalkınmaya bağlı olduğunu ve doğası itibariyle savunmaya yönelik olan bir savunma politikası izlediğini vurguladı. "Çin'in savunma yapısı; egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu, meşrudur, makuldür ve hiçbir şekilde eleştirilemez" diyen Wang, Çin ile ilgili ülkeler arasındaki ortak deniz devriyesi de dahil olmak askeri işbirliğinin, uluslararası hukuk ve yerleşik uluslararası uygulamalara uygun olduğunu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığını sözlerine ekledi. Wang ayrıca Japon militarizminin yol açtığı denizaşırı saldırganlığa yönelik yakın tarih yüzünden Japonya'nın askeri ve güvenlik alanlarındaki hamlelerinin Çin gibi Asyalı komşuları ve uluslararası toplum tarafından her zaman yakından izlendiğini hatırlattı.

Sözcü, "Bu en son resmi raporda Japonya açık şekilde bu yılın sonuna kadar ilgili savunma belgelerini gözden geçirmeye, savunma bütçesini artırmaya ve sözde karşı saldırı yetenekleri geliştirmeye ilişkin içerik eklemiştir" dedi ve ekledi: "Tüm bunlar, Japonya'nın barış yanlısı ve sadece savunmaya odaklı strateji yolundan daha da saptığı endişelerine yol açmaktadır." Wang, "Japon tarafını kendi askeri yığınağını gerekçelendirmek üzere bölgedeki güvenlik tehditlerini keyfi olarak abartma şeklindeki yanlış uygulamaya derhal son vermeye, uluslararası toplumun sesine kulak vermeye, saldırganlık tarihi konusunda derinden kafa yormaya, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmaya ve somut eylemlerle Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Japonya'ya Askeri Yığınağına Gerekçe Bulmak İçin Güvenlik Tehditlerini Abartmaktan Vazgeçme Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Japonya'ya Askeri Yığınağına Gerekçe Bulmak İçin Güvenlik Tehditlerini Abartmaktan Vazgeçme Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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