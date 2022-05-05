Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı - Son Dakika
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Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

05.05.2022 08:41
Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 8 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 8 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, bir Jilin-1 Kuanfu 01C ile 7 adet Jilin-1 Gaofen 03D uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 418'inci başarılı uzay görevi oldu.

Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı - Son Dakika
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