Çin Kalkınma Bankası Bilim ve Teknoloji İnovasyonuna Mali Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası (CDB), yılın ilk yarısında bilim ve teknoloji inovasyonunu desteklemek için 157,7 milyar yuan (yaklaşık 23,5 milyar ABD doları) tutarında kredi sağladı. Söz konusu rakam son beş yılın aynı döneminin en yüksek seviyesine ulaşırken yeni enerji, yaşam ve sağlık, uzay bilimleri ve teknoloji olmak üzere kilit öneme sahip alanlardaki kalkınmayı ileriye taşıdı. CDB geçen yıl bilim ve teknoloji inovasyonun yanı sıra temel araştırmaları desteklemek amacıyla özel bir kredi programı oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde, düşük maliyetli ve uzun vadeli fon arzını güçlendirmek için toplam 50 milyar yuan borç verildi. Çin, Nisan ayında 21 finans kuruluşuna düşük maliyetli fon sağlamak ve onları bilimsel ve teknolojik girişimlere kredi sağlamalarına yönlendirmek için bilim ve teknoloji inovasyonu yeniden kredilendirme programı başlattı. CDB, politikasının bir parçası olarak uygun görülen teknoloji şirketlerine şimdiye dek 80 milyar yuandan fazla borç verdi.