Çin Kalkınma Bankası Çevre Korumaya Verdiği Kredi Desteğini Artırdı

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de devlete ait politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası 2022 yılının ilk yarısında çevre koruma ve kirliliğin giderilmesine destek vermek amacıyla 126,2 milyar yuan (yaklaşık 18,69 milyar ABD doları) kredi dağıttı. Bu meblağın 37 milyar yuanlık kısmı ilçe seviyesindeki bölgelerde kanalizasyon ve çöp arıtma faaliyetlerinin finansmanı için kullanıldı. Banka şimdiye dek 200'ü aşkın ilçede çöp ve kanalizasyon arıtma tesisi inşasına destek vermek için 100,3 milyar yuan kredi verdi. Banka, düşük karbonlu kalkınmayı ilerletmek ve temiz bir Çin'in inşasına katkı sunmak için verdiği finansman desteğini artıracağını belirtti.