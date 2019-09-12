Çin kalkınma bankası'ndan tskb'ye 200 milyon dolar kredi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Çin Kalkınma Bankası'ndan (CDB), Çin'in yürüttüğü "Bir Kuşak Bir Yol Girişimi" (Belt and Road Initiative) kapsamında, 200 milyon dolar tutarında kredi temin etti. CDB'nin Türkiye'de verdiği ilk uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyan ve temin edilen krediyle TSKB, Türkiye'deki üretim sanayi, KOBİ, enerji, altyapı, sağlık ve eğitim projelerini destekleyecek.

İmzalanan kredi anlaşmasıyla ilgili bilgi veren TSKB Genel Müdürü Suat İnce, anlaşmanın uluslararası finans kuruluşlarının ve yatırımcıların güçlü Türkiye ekonomisine güvenin devam ettiğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün imzaladığımız kredi anlaşması, CDB'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye'de bir bankaya sağladığı ilk kredi olma özelliğini taşıyor. CDB ile imzaladığımız bu ilk sözleşmeyle başlayan işbirliğimizin gelecek yıllarda da artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bu son kredi anlaşmamız da yine kapsayıcı ve sürdürülebilir finansman alanındaki çalışmalarımızı güçlendirmemizde önemli bir rol üstlenecek."

- İstanbul