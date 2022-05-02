Çin Kalkınma Bankası, Yılın İlk Çeyreğinde 197,3 Milyar Yuan Yeşil Kredi Sağladı - Son Dakika
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Çin Kalkınma Bankası, Yılın İlk Çeyreğinde 197,3 Milyar Yuan Yeşil Kredi Sağladı

02.05.2022 17:52
Çin Kalkınma Bankası, Yılın İlk Çeyreğinde 197,3 Milyar Yuan Yeşil Kredi Sağladı

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, yılın ilk çeyreğinde 197,3 milyar yuan (29,8 milyar ABD doları) yeşil kredi sağladı.

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in politika bankalarından biri olan Çin Kalkınma Bankası, yılın ilk çeyreğinde 197,3 milyar yuan (29,8 milyar ABD doları) yeşil kredi sağladı. Banka; temiz enerji, yeşil inşaat, yeşil ulaşım, çevresel altyapı inşası ve kirliliği önleme gibi projelere mali desteğini artırmaya devam ettiğini bildirdi. Banka enerji sektörüne 109 milyar yuan kredi sağladı. Bu kredi, nükleer enerji, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji gibi temiz enerji üretimi ile geleneksel enerjinin temiz ve düşük karbonlu dönüşümünde kullanılmak üzere verildi. Banka ayrıca çöp ve kanalizasyon arıtma altyapısını geliştirmeyi desteklemek için 16,1 milyar yuan kredi sağladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Enerji, Banka, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Kalkınma Bankası, Yılın İlk Çeyreğinde 197,3 Milyar Yuan Yeşil Kredi Sağladı - Son Dakika


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