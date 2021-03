Çin, Kamboçya ve Tayland'dan ithal bazı ürünlere yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Çin, Kamboçya ve Tayland'dan ithal edilen bazı ürünlerde haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasını kararlaştırdı.

Bakanlık tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 3 tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğlerle, Çin, Kamboçya ve Tayland'dan bazı ürünlerin ithalatına yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararlar uygulamaya konuldu.

İlk tebliğe göre, Çin menşeli "gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara, meyve veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar" ürününe yönelik Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı. Bu kapsamda, söz konusu üründe kilogram başına 28,85 dolar dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Kamboçya'dan bazı ipliklerin ithalatına damping önlemi

İkinci tebliğe göre, söz konusu kurum tarafından Kamboçya menşeli veya çıkışlı "sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)" ithalatına yönelik soruşturma tamamlandı.

Bu kapsamda, West Forest Thread Co. Ltd. firması da dahil, Kamboçya'da yerleşik firmaların yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında, yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucu yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı belirlendi.

Kamboçya menşeli veya çıkışlı söz konusu eşyanın ithalatının, Çin menşeli ithalatta "Diğerleri" için yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme tabi olması kararlaştırıldı. Kamboçya menşeli veya çıkışlı ürünün ithalatında kilogram başına 0,80 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Tayland'dan ithal cam elyafı takviye malzemelerine damping önlemi

Üçüncü tebliğe göre, Tayland menşeli veya çıkışlı "cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç, taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)" ithalatına yönelik soruşturma tamamlandı.

Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. ve Wanda New Material (Thailand) Co. Ltd. firmaları dahil, Tayland'da yerleşik firmaların uygulamalarıyla yürürlükteki dampinge karşı önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşıldı.

Soruşturma konusu eşyanın ithalatının, Çin menşeli ithalatta "Diğerleri" olarak gruplandırılan ürünler gibi dampinge karşı önleme tabi olması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Tayland menşeli veya çıkışlı cam liflerinden uzunluğu 50 milimetreyi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, diğerleri, takviye tabakaları, dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kökiller ve mahfazlar hariç, taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklinde cam dokuma hariç), cam liflerden keçe ürünlerine CIF bedelinin yüzde 35,75'i oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.