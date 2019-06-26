Son Dakika Haberleri: Çin Kanada'dan et ithalatını askıya aldı
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Çin Kanada'dan et ithalatını askıya aldı

44 dakika önce

Çin, Kanada'dan et ürünleri ithalatını geçici durdurduğunu bildirdi.

Çin Kanada'dan et ithalatını askıya aldı, System.String[]
Çin, Kanada'dan et ürünleri ithalatını geçici durdurduğunu bildirdi.
Çin'in Ottawa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Kanada'dan et ithalatını geçici durdurduğu ve Kanada hükümetinden Çin'e ihraç ettiği et ürünleri için verdiği sertifikaları askıya almasını istediği kaydedildi.
Açıklamada, Çin gümrük müfettişlerinin Kanada'dan ithal edilen domuz eti ürünlerinde yaptığı incelemelerde Çin'de yasaklanmış gıda katkı maddesi "ractopamine" artıklarını tespit etmeleri üzerine bu kararın alındığı belirtildi.
Kanada Tarım Bakanlığı Sözcüsü Justine Lesage ise Pekin yönetiminin kararına yanıt olarak yaptığı açıklamada, Kanada'nın gıda sistemini "dünyanın en iyilerinden biri" şeklinde nitelendirerek, ihraç ürünlerinin güvenirliliğinden emin olduklarını ifade etti.
Çin'in Kanada'dan domuz eti ithalatının geçen yıl yaklaşık 380 milyon dolar olduğu kaydedildi. Kanada'nın eski Pekin Büyükelçisi Guy Saint-Jacques, karar öncesinde ülkenin Çin'e yönelik toplam et ithalatının bu yıl 760 milyon milyon doları aşmasını beklediklerini ifade etmişti.
Karar, iki ülke arasında, teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun geçen yıl Kanada'da gözaltına alınmasıyla başlayan krizin üzerine denk geldi.
Mıng'ın tutuklanmasının ardından iki ülke ilişkileri sıkıntılı sürece girmişti. Pekin yönetimi, Kanadalı yetkililerle görüşmeyi reddettiği için Japonya'da 28-29 Haziran'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Kanada'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede ülke adına aracılık yapmasını istediği belirtilmişti.
Çin, daha önce de kanola bitkisinin Kanada'dan ithalini durdurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:55 Kaynak: AA
Ottawa, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, Güncel
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