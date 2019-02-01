Son Dakika Haberleri: Çin, Kanada, Fransa, ABD ve Hindistan'dan Haftanın Çarpıcı Görüntüleri

Çin, Kanada, Fransa, ABD ve Hindistan'dan Haftanın Çarpıcı Görüntüleri

21 dakika önce

Çin, Kanada, Fransa, ABD ve Hindistan'dan haftanın çarpıcı görüntüleri.

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Çin, Kanada, Fransa, ABD ve Hindistan'dan haftanın çarpıcı görüntüleri
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:04 

Fransa, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Dünya
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