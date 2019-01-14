Çin Kapılarını Daha Fazla Yatırımcıya Açıyor
2 saat önce
Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, bu hedefleri doğrultusunda öncelikle yabancılar için daha iyi bir ticari ortam yaratacaklarını ifade etti.
"Bu yıl yabancı yatırımlarda istikrarı sağlamak için üç önceliğimiz var." diye konuşan Zhong Shan, söz konusu önceliklerden birincisinin daha fazla yatırım alanı açmak, negatif listeyi daraltmayı sürdürmek, Çin pazarına erişim kısıtlamalarını azaltmak ve daha çok alanda tamamen yabancı mülkiyetine izin vermek olduğunu kaydetti.
İkinci olarak Devlet Konseyi'nin yabancı sermaye kullanımına ilişkin 23 tedbirini uygulayacaklarını dile getiren Zhong Shan, üçüncü olarak dışa açılma için yeni ovalar inşa edileceğini, Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin genişletileceğini ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın geliştirileceğini kaydetti.
Verilere göre, Çin'in çektiği doğrudan yabancı yatırım, geçen yıl yüzde 3 oranında artarak 135 milyar ABD Doları'na yükseldi.
ABD-Çin İş Konseyi tarafından yapılan bir ankete katılan şirketlerin yüzde 95'i, Çin'deki yatırımlarını bu yıl da sürdürmeyi veya artırmayı planlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:27 Kaynak: Bültenler
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