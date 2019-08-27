Çin, karbon emisyon hedeflerine 10 yıl erken ulaşacak

ABD'deki Çin Nanjing Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından hayata geçirilen simülasyona göre, Çin şehirlerinde karbon salınımı ile ilgili önemli ilerlemeler sağlanmış durumda…

İklim değişikliği konusunda Paris Anlaşması'nı imzalayan ilk ülkelerden biri olan Çin, 2050 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını düşürme sözü vermişti. Bu hedef çerçevesinde çalışmalarını yürüten Çin, bu hedefe 10 yıl önce ulaşabilir.

ABD'deki Çin Nanjing Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi ve Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2000'den 2016'ya kadar 50 Çin kentindeki karbondioksit emisyonlarını inceledi ve kişi başına emisyon ile kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GDP) arasında yakın bir ilişki buldu. Araştırmaya göre 50 Çin şehri, Çin'in toplam karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 35'ini ve ülke GSYİH'sının yüzde 51'ini oluşturuyor.

Nanjing Üniversitesi'nden Wang Haikun'a göre, araştırmanın önde gelen yazarlarından biri şehirlerde çeşitli karbondioksit emisyonları görünse de emisyonlar ve GSYİH arasındaki ilişki Çevresel Kuznets Eğrisi'ni izliyor.

Eğri, ekonomik kalkınma büyümesi gerçekleştikçe, ülkenin belirli bir ortalama gelire ulaştığı belirli bir noktaya kadar çevrenin kötüleşeceği anlamına geliyor. Bu seviyeden sonra da çevre yatırımlarında artış yaşanıyor.

Çalışma, birçok şehirde GSYH kişi başına yaklaşık 21 bin dolara ulaştığında karbon emisyonunun zirve yaptığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar bilgisayar modeli geliştirdi

Daha sonra, Çin'in tarihi emisyonlarına dayanan karbon emisyonlarının zirvesini ve gelecekteki nüfus büyüklüğü ve Dünya Bankası'ndan elde edilen ekonomik kalkınma düzeyindeki verileri simüle etmek için bir bilgisayar modeli kullandılar.

Nature Sustainability dergisinde kapak makalesi olarak yayınlanan çalışmaya göre, Çin'deki karbon emisyonlarının Paris hedefinden yaklaşık 5-10 yıl önce 2021 ile 2025 arasında zirve yapması gerekiyor. Bu zirvenin ardından yapılan yatırımlar ve alınan önlemlerle karbon seviyesinde düşüş başlayacak. Çalışma Çin'in birçok şehrinde önemli ilerlemeler olduğu da ortaya koydu.

Wang, çalışmanın Çin'in iklim değişikliğini azaltma konusundaki büyük çabalarını yansıttığını söyleyerek aynı zamanda karbon emisyonlarını azaltma programlarında farklı zorluklar olduğunu da ortaya çıkardı yorumunu yaptı. Simülasyona göre, Pekin, Xi'an ve Hangzhou gibi şehirler enerji verimliliğini artırmak için altyapı tesislerini geliştirmeye odaklanmalı. Simülasyonun ortaya çıkardığı sonuçlar ışığında çalışmalarını hızlandıracak olan Çin, enerji karmasındaki fosil yakıt oranını yüzde 20'ye düşürecek ve ormanlık arazi büyüklüğünü de yüzde 20 oranında artıracak.