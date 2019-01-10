Son Dakika Haberleri: Çin: Kaygıları gidermek için bir temel oluştu

Çin: Kaygıları gidermek için bir temel oluştu

43 dakika önce

Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'de sona eren müzakerelerin ardından, "karşılıklı anlayışı teşvik eden ve birbirlerinin kaygılarını gidermek için bir temel oluşturan, ticari ve yapısal ortak meseleler konusunda kapsamlı, derin ve yoğun görüşmeler yaptıklarını" bildirdi.

Çin: Kaygıları gidermek için bir temel oluştu, System.String[]
Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'de sona eren müzakerelerin ardından, "karşılıklı anlayışı teşvik eden ve birbirlerinin kaygılarını gidermek için bir temel oluşturan, ticari ve yapısal ortak meseleler konusunda kapsamlı, derin ve yoğun görüşmeler yaptıklarını" bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:30 

Pekin, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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