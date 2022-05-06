Çin-Kazak Petrokimya Projesinin İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin-Kazak Petrokimya Projesinin İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

06.05.2022 16:09
Çin-Kazak Petrokimya Projesinin İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

SULTAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Petrol zengini Kazakistan, onlarca yıldır petrokimya endüstrisini inşa etmenin hayalini kurdu.

NUR-SULTAN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Petrol zengini Kazakistan, onlarca yıldır petrokimya endüstrisini inşa etmenin hayalini kurdu. Bir Çin firması da bu hayali gerçeğe dönüştürmeye yardım ediyor. Kazakistan'ın batısındaki Atyrau Bölgesi'nde, Çin Ulusal Kimya Mühendisliği Grubu tarafından inşa edilen ülkenin en büyük petrokimya kompleksinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Kompleks tamamlandığında, Kuşak ve Yol İnisiyati ile Kazakların önerdiği Parlak Yol ekonomi politikasının uyumu açısından bir pilot proje olacak.

Kazakistan ile Çin arasındaki kilit bir işbirliği projesi olarak bu kompleks, makine mühendisliği, tıp ve elektrik mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan bir hammadde olan polipropileni yılda 500.000 tona kadar üretecek. Projeyi geliştiren ve işleten Kazakistan Petrokimya Endüstrileri, Nisan ayında yayınladığı basın açıklamasında, burada 65'in üzerinde farklı tipte polipropilen üretileceğini bildirdi.

Bazı Kazak sanayi operatörleri yerel basına, bu projenin Kazakistan'ın kimya endüstrisi için yeni olasılıklar yaratacağını ve endüstriyel gücünü artıracağını söyledi. Yaklaşık 1,79 milyar ABD doları değerindeki sözleşme ile 2018 yılında inşaatına başlanan proje, deneme üretim aşamasına geçmek üzere. Montaj işlerinden sorumlu müdür Ma Jun, Xinhua'ya inşaat sahasına ilk geldiğinde, yalnızca deve dikenlerinin yetiştiği sonsuz çorak alkali arazi gördüğünü söyledi. Dört yıldır devam etmekte olan proje, Kovid-19 sıkıntılarına rağmen yolunda ilerliyor.

Proje müdür yardımcısı Zhang Yuewei, "Pandeminin ortalığı kasıp kavurduğu zamanda herkes, kapalı yönetim altında sıkı pandemi önlemlerine uyarken görevini yaptı" dedi. Bu arada Beijing'deki genel merkez, işin yeniden başlaması için 1.000'den fazla Çinli işçiyi charter uçuşlarıyla Atyrau'ya geri gönderdi. Halihazırda şekillenmiş projenin bu yılın sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Zhang'a göre, Şubat 2022'ye kadar projede 180.000 metreküp beton dökümü, 30.000 ton çelik yapı kurulumu ve 1.000 adet malzeme setinin montajı tamamladı. Ma, şimdiye kadar 40'tan fazla yerel taşeronun projede yer aldığını ve 3.000'den fazla yerel iş sağlandığını söyledi. Çin ekibi, yerel ortaklarla yakın işbirliği yaparak ilgili güçlü yönlerini kullanmalarına olanak sağladı. Çinli mühendisler ayrıca Kazak meslektaşlarına Çin teknolojisi konusundaki uzmanlıklarını ve yönetim kavramlarını gösterdi.

YORUMLAR
500
Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar Çin'de Lixia Gününde Tarlalardan Manzaralar Shanghai, Yerel Yolla Bulaşmış 245 Doğrulanmış Kovid-19 Vakası ve 4.024 Semptom Göstermeyen Taşıyıcı Bildirdi Shanghai, Yerel Yolla Bulaşmış 245 Doğrulanmış Kovid-19 Vakası ve 4.024 Semptom Göstermeyen Taşıyıcı Bildirdi Xi'nin Özel Temsilcisi Güney Kore Cumhurbaşkanının Göreve Başlama Törenine Katılacak Xi'nin Özel Temsilcisi Güney Kore Cumhurbaşkanının Göreve Başlama Törenine Katılacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Petrol, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin-Kazak Petrokimya Projesinin İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki polemiğe AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi: Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:37:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çin-Kazak Petrokimya Projesinin İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement