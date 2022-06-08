Çin, Kdv İadelerini Hızlandırıyor

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi tarafından Salı günü ortaklaşa yapılan yazılı açıklamaya göre Çin, katma değer vergisi (KDV) kredisi iadelerini daha fazla sektöre genişletecek. Kararın, ülkede işletmelere zorlu süreçte yollarını bulma konusunda yardımcı olma ve ekonomiyi istikrara kavuşturma çabaları kapsamında alındığı bildirildi. Açıklamada toptan ve perakende satış, tarım, konaklama ve yemek servisi olmak üzere yedi sektördeki firmaların 1 Temmuz'dan itibaren KDV kredisi iadesi politikasından yararlanmaya başlayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni eklenen KDV kredileri, aylık bazda tam olarak iade edilecek. Çin, işletmelere nakit akışını kolaylaştırma ve piyasa kuruluşlarının canlılığını destekleme amacıyla bu yıl KDV iadelerini hızlandırıyor. Maliye Bakanlığı'nın bu ayın başlarında yaptığı açıklamaya göre Çin'de KDV kredisi iadelerinin, bu yıl 1,64 trilyon yuana (yaklaşık 246 milyar ABD doları) çıkması bekleniyor. Nisan ayıyla Mayıs ayının sonu arasında KDV kredisi iadeleri, yaklaşık 1,34 trilyon yuana ulaştı.