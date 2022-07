Çin kendi uzay istasyonu için dev bir adım daha attı!

Çin'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) katıılma isteğinin reddedilmiş ve uzay araştırmalarındaki iş birliğini teklifi de kabul görmemişti. Çin de bunun üzerine kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz aylarda, 15 yıl boyunca görev yapacak olan uzay istasyonunun çekirdek modülünü uzaya fırlatan Çin, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Çin, uzay istasyonu konusunda önemli bir aşamayı daha geride bıraktı

Çin, Wentian adlı ikinci modülünü Pazar sabahı erken saatlerde Tiangong uzay istasyonuna başarıyla fırlattı. Wentian, Çin'in Hainan kentindeki Wenchang Uzay Fırlatma Tesisinde Long March 5B roketiyle TSİ 09.22'de havalandı ve yaklaşık 13 saat sonra 22.13'te Tiangong uzay istasyonuna yanaştı.

Çin Uzay İstasyonu, Türkiye'ye de açık olacak!

Wentian modülü, taykonot olarak da bilinen Çinli astronotların istasyonda geçirdikleri süre boyunca çeşitli bilimsel deneyler yapmalarını sağlayan donanımları içeriyor. Modül ayrıca, mürettebat üyelerinin uzay yürüyüşleri yapmak için kullanabilecekleri başka bir hava kilidinin yanı sıra uyumak için üç ekstra alan sağlayacak.

Watch this footage of #Wentian docking. Blurred recording of the mission control screen, but still great to see the thrusters firing and the final moment of connecting (c)???? https://t.co/lV7iVKU0UG pic.twitter.com/uaiIAaUG2R — China 'N Asia Spaceflight?? (@CNSpaceflight) July 24, 2022

Haziran ayında Çin, Wentian'ın gelişine hazırlanmak için üç kişilik Shenzhou 14 mürettebatını Tiangong'a göndermişti. İstasyonun üçüncü ve son laboratuvar modülü olan Mengtian, Ekim ayında Long March 5B ile fırlatılacak. Eklenen son modül ile Tiangong uzay istasyonunu tamamlayacak ve T şeklindeki yapı ortaya çıkacak.

Şimdi ise Wentian'ı teslim eden devasa Long March 5B roketinin geride bıraktığı parçalar konusunda bazı endişeler var. Çoğu roketin serbest bıraktığı kapsüller okyanusa düşüyor, Long March 5B'de ise durum farklı. Long March 5B'nin bıraktığı parçaları yönlendirmenin veya kontrol etmenin hiçbir yolu olmadığı belirtiliyor.

2020'de Fildişi Sahili'nde oluşan metal enkazdan Long March 5B roketi sorumlu tutulmuştu. Ayrıca geçen yıl Tianhe çekirdek modülünü uzaya çıkardıktan sonra roket Hint Okyanusu'na kontrolsüz bir iniş yapmıştı.

Bakalım Çin'in uzay çalışmaları nasıl sonuçlanacak? Peki siz Çin'in uzay istasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.