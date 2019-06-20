Son Dakika Haberleri: Çin/Keqiang: Çin daha hafif kurallar ve yabancı yatırım istiyor
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Çin/Keqiang: Çin daha hafif kurallar ve yabancı yatırım istiyor

42 dakika önce

– Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in piyasa kısıtlamalarını kaldırarak ülkeye daha fazla yabancı yatırım yapılmasını desteklediğini söyledi.

Çin/Keqiang: Çin daha hafif kurallar ve yabancı yatırım istiyor, System.String[]
– Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in piyasa kısıtlamalarını kaldırarak ülkeye daha fazla yabancı yatırım yapılmasını desteklediğini söyledi.
Global CEO Council'in 7'nci yuvarlak Masa Zirvesi'nde yabancı CEO'lara yaptığı konuşmada Keqiang, "Piyasa odaklı ve yasa bazlı uluslararası bir iş ortamı oluşturmak için daha fazla alanda kısıtlamaları kaldıracağız" dedi.
Keqiang, söz konusu etkinlik kapsamında aralarında Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi American Honeywell International, Nokia Oyi, madencilik şirketi Rio Tinto ve Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen AG'nin bulunduğu 19 şirketin iş liderleriyle bir araya geldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:27 Kaynak: DHA
Li Keqiang, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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