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Çin keşif aracı öncesi 'Mars'a iniş testi' yaptı
6 saat önce
Çin, 2020 yılında Mars’a gönderilecek keşif aracı öncesi "Mars’a iniş testi" yaptı.
Çin, 2020 yılında Mars'a gönderilecek keşif aracı öncesi "Mars'a iniş testi" yaptı.
Ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou kentinin Huaylay ilçesinde dünyadaki yer çekiminin üçte birine sahip çalışma alanında "Mars'a iniş deneyi" yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:46
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