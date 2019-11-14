Son Dakika Haberleri: Çin keşif aracı öncesi 'Mars'a iniş testi' yaptı
Son Dakika Dünya Çin keşif aracı öncesi 'Mars'a iniş testi' yaptı - Son Dakika Dünya

Çin keşif aracı öncesi 'Mars'a iniş testi' yaptı

6 saat önce

Çin, 2020 yılında Mars’a gönderilecek keşif aracı öncesi "Mars’a iniş testi" yaptı.

Çin keşif aracı öncesi 'Mars'a iniş testi' yaptı, System.String[]

Çin, 2020 yılında Mars'a gönderilecek keşif aracı öncesi "Mars'a iniş testi" yaptı.


Ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou kentinin Huaylay ilçesinde dünyadaki yer çekiminin üçte birine sahip çalışma alanında "Mars'a iniş deneyi" yapıldı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:46 
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