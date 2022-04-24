Çin, Kilit Su Koruma Teknolojilerine Yönelik Araştırmaları Hızlandırıyor - Son Dakika
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Çin, Kilit Su Koruma Teknolojilerine Yönelik Araştırmaları Hızlandırıyor

24.04.2022 17:17
Çin, Kilit Su Koruma Teknolojilerine Yönelik Araştırmaları Hızlandırıyor

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Çin, su koruma teknolojilerine yönelik araştırmaları bu yılki 42 proje de dahil olmak üzere hızlandıracak.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Çin, su koruma teknolojilerine yönelik araştırmaları bu yılki 42 proje de dahil olmak üzere hızlandıracak. Yıllar süren çabaların ardından Çin'de suyun korunmasına yönelik bilimsel ve teknolojik inovasyonlarda kayda değer ilerleme sağlandığını belirten Su Kaynakları Bakanı Li Guoying, ancak yine de özgün inovasyon, temel araştırma, en son teknolojiye yönelik araştırma ve inovasyon sisteminin verimliliğinde hala birçok zayıflık bulunduğunu ifade etti.

Li, araştırma çabalarının talebi karşılamak ve sorunları çözmek için Çin'in ulusal ve su konusundaki koşullarını temel alması gerektiğini söyledi. Araştırma projeleri, sel ve kuraklık gibi afetlerin önlenmesi, su kaynaklarının yoğun ve ekonomik kullanımı ile nehir ve göllerin korunmasını içerecek.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Nisan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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