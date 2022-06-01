Çin, Kırsal Ulaşım Altyapısını Geliştirme Çalışmaları Nı Artıracak - Son Dakika
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Çin, Kırsal Ulaşım Altyapısını Geliştirme Çalışmaları Nı Artıracak

01.06.2022 21:42
Çin, Kırsal Ulaşım Altyapısını Geliştirme Çalışmaları Nı Artıracak

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakan Yardım cısı Zhao Chongjiu, Salı günü yaptığı açıklamayla Çin'in, bu yıl kırsal bölgelerdeki ulaşım altyapısını geliştirmey e yönelik çalışmalarını artırmayı planladığını söyledi.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakan Yardım cısı Zhao Chongjiu, Salı günü yaptığı açıklamayla Çin'in, bu yıl kırsal bölgelerdeki ulaşım altyapısını geliştirmey e yönelik çalışmalarını artırmayı planladığını söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Zhao, Çin'in bu yıl ekstra 3 0.000 kilometre kırsal karayolunun yeniden inşasını tamam layarak toplam yıllık yeniden inşa hedefini 150.000 kilom etreye çıkaracağını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Zhao, ülkenin bu yıl kırsal bölgelerdeki 8.000 güvensiz köprünün yeniden inşa çalışmalarını hızlan dıracağını, böylelikle daha önce açıklanan hedefe göre ye niden inşa edilen köprü sayısının 3.000 artacağını belirtti. Geçen yıl ülkenin kırsal otoyollara yaptığı toplam yatırı m yaklaşık 410 milyar yuana (yaklaşık 61,56 milyar ABD do ları) ulaştı ve 160.000 kilometreyi aşkın kırsal yol yeni den inşa edildi.

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Kaynak: Xinhua

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