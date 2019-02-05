Çin Kış Turizmi, 2017-2018 Sezonunda Takriben 200 Milyon Turist Çekti
31 dakika önce
Xinhua Haber Ajansı'nın 4 Şubat Pazartesi günü yayınlanan haberine göre, Çin Turizm Akademisi'nin kısa süre önce yayımladığı yıllık raporda toplam 197 milyon kişinin 2017 Kasım - 2018 Mart arası kış turizmine katıldığı bildiriliyor.
Söz konusu raporun genel yayın yönetmeni Han Yuanjun, halkın kış turizmine yönelik ilgi ve katılımı artarken bu tür turizme bağlı maliyetin de düşmekte olduğunu söylüyor.
Raporda, kış turizminin kırsalda canlanmaya ve yerel ekonomik dönüşüme yol açtığı belirtiliyor.
Çin'de kış turizmi, Pekin'in 2015'te yaptığı 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarını organize etme önerisi kabul gördükten sonra patlama yaptı. Pekin'in ve Hebei, Jilin ve Heilongjiang'ın yerel yönetimleri kış turizmini teşvik amacıyla politikalar düzenleyip açıkladılar.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:16 Kaynak: Bültenler
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