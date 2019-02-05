Çin Kış Turizmi, 2017-2018 Sezonunda Takriben 200 Milyon Turist Çekti

Söz konusu raporun genel yayın yönetmeni Han Yuanjun, halkın kış turizmine yönelik ilgi ve katılımı artarken bu tür turizme bağlı maliyetin de düşmekte olduğunu söylüyor.

Raporda, kış turizminin kırsalda canlanmaya ve yerel ekonomik dönüşüme yol açtığı belirtiliyor.

Çin'de kış turizmi, Pekin'in 2015'te yaptığı 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarını organize etme önerisi kabul gördükten sonra patlama yaptı. Pekin'in ve Hebei, Jilin ve Heilongjiang'ın yerel yönetimleri kış turizmini teşvik amacıyla politikalar düzenleyip açıkladılar.