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Çin kıyılarındaki "casus denizaltılar" Çinli balıkçıları zengin etti: Kişi başı 400 bin TL ödül
6 saat önce
Pekin hükümeti Çin kıyıları açıklarında yakalanan her bir "ajan denizaltı" için Çinli balıkçılara 500 bin yuen ödül (400 bin TL) verdi. Çin söz konusu drone denizaltıları yakalamak için Çinli balıkçılardan yardım aldı. Son 2 sene içerisinde 30'a yakın Çinli balıkçıya para ödülü verildi
"Pekin hükümeti Çin kıyıları açıklarında yakalanan her bir "ajan denizaltı" için Çinli balıkçılara 500 bin yuen ödül verdi."
Bu söylenenler kulağa garip gelse de Çin devlet medyası bu haberi bizzat kendi paylaştı, gelişmeler dünya gündeminde dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:29
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