Çin kıyılarındaki "casus denizaltılar" Çinli balıkçıları zengin etti: Kişi başı 400 bin TL ödül - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin kıyılarındaki 'casus denizaltılar' Çinli balıkçıları zengin etti: Kişi başı 400 bin TL ödül - Son Dakika Dünya

Çin kıyılarındaki "casus denizaltılar" Çinli balıkçıları zengin etti: Kişi başı 400 bin TL ödül

6 saat önce

Pekin hükümeti Çin kıyıları açıklarında yakalanan her bir "ajan denizaltı" için Çinli balıkçılara 500 bin yuen ödül (400 bin TL) verdi. Çin söz konusu drone denizaltıları yakalamak için Çinli balıkçılardan yardım aldı. Son 2 sene içerisinde 30'a yakın Çinli balıkçıya para ödülü verildi

Çin kıyılarındaki

"Pekin hükümeti Çin kıyıları açıklarında yakalanan her bir "ajan denizaltı" için Çinli balıkçılara 500 bin yuen ödül verdi."


Bu söylenenler kulağa garip gelse de Çin devlet medyası bu haberi bizzat kendi paylaştı, gelişmeler dünya gündeminde dikkat çekti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:29 
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