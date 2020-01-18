Çin kıyılarındaki

"Pekin hükümeti Çin kıyıları açıklarında yakalanan her bir "ajan denizaltı" için Çinli balıkçılara 500 bin yuen ödül verdi."



Bu söylenenler kulağa garip gelse de Çin devlet medyası bu haberi bizzat kendi paylaştı, gelişmeler dünya gündeminde dikkat çekti.