Çin Kızılhaç Derneği, Ifrc'nin Verdiği En Yüksek Nişana Layık Görüldü

CENEVRE, 20 Haziran (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), oybirliğiyle aldığı kararla Çin Kızılhaç Derneği'ne en yüksek nişanı olan Henry Davidson Ödülü'nü verdi. Ödüle layık görülenler arasında Etiyopya Kızılhaç Derneği, İran Kızılayı ve Somali Kızılayı'nın tavsiyesiyle öne çıkan bir gönüllü de yer aldı. IFRC'nin 2003'te oluşturduğu ve federasyonun kurucusu Henry Davidson'ın adını taşıyan ödül, iki yılda bir "insanlığın gücünü harekete geçirerek savunmasız insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik üstün hizmetlere" veriliyor.

Çin Kızılhaç Derneği Başkanı Chen Zhu, ödül töreninden sonra yaptığı açıklamada, kurumunun ülke içindeki afet yardımı, acil yardım kurtarma hizmetleri, büyük felaketler sonrası yardımlar ve kan, kan kök hücresi ile organ bağışında aktif şekilde rol oynarken aynı zamanda da milyonlarca Çinli ailenin yoksullukla mücadelesine yardım ettiğini söyledi. Uluslararası manzaraya bakıldığında Çin Kızılhaç Derneği, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Hareketi'nin üyelerine geniş bir yelpazede tıbbi ve insani ekipman sağlayarak hareketin Kovid-19 pandemisine yönelik küresel bir yanıt ortaya koymasını da aktif şekilde destekledi. Çinli uzmanlardan oluşan birçok grubun İran, Irak, İtalya ve diğer ülkeler ile bölgelerde çalışması sağlandı. Chen, bu ödülün ülkesinin ve insanlarının tamamının küresel kalkınma ile ilerlemeye olan katkılarının tamamen tanınması anlamına geldiğini ifade etti. Genel merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan IFRC, 192'den fazla ülkede Kızılhaç ve Kızılay faaliyetlerini destekleyen ve insanlığın iyiliği için çalışan 15 milyona yakın gönüllüyü bir araya getiren dünyanın en büyük insani yardım ağı.